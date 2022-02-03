Андрей Травников заявил о позитивной динамике основных показателей экономики Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время отчета перед Законодательным собранием о работе регионального правительства заявил, что в числе достижений года – позитивная динамика основных показателей экономики. Также губернатор обозначил задачи развития на среднесрочную перспективу региона, передает корреспондент Накануне.RU.

Надо отметить, что по ряду показателей экономического развития Новосибирская область демонстрирует темпы роста выше среднероссийских. Индекс промышленного производства вырос в два раза выше, чем в среднем по России, – на 9,8 процента. Выше общероссийских и динамика основных отраслей: в обрабатывающих производствах она составила 109,3% (в среднем по РФ — 105,2 %). Кроме того, в регионе построено более 2 млн кв. метров жилья (на 3,1 процента больше чем в 2020 году). Здесь Новосибирская область вновь заняла лидерские позиции в Сибирском федеральном округе, вошла в десятку лучших по России.

«Ожидаем, что инвестиции в основной капитал превысят 280 млрд рублей. Подросла среднемесячная начисленная номинальная зарплата одного работника – на 10,7%. Почти на четыре тысячи выросло за минувший год и количество субъектов малого и среднего бизнеса – до 143 тысяч, а их оборот составил почти 2 триллиона рублей», – заявил Андрей Травников.

Губернатор напомнил, что прошлый год Новосибирская область начала с консервативным бюджетом, рассчитывая получить 188 млрд доходов, из которых 141 – собственные средства.

«К концу года восстановление экономической активности предопределило рост доходной части бюджета до 237 млрд рублей – на 28 процентов выше показателей 2020 года. Уровень собственных доходов составил 162 млрд рублей. Объем поступления федеральных средств в полтора раза превысил наши ожидания. Это по-настоящему бюджет развития. Бюджет, который позволял нам в течение года несколько раз выделять муниципалитетам дополнительные субсидии на решение первоочередных финансово-экономических вопросов», – заявил Андрей Травников.

Например, город Новосибирск получил более 750 млн рублей на приведение в порядок улично-дорожной сети. Такое объемное финансирование позволило отремонтировать 240 дорожных объектов. В общей сложности на строительство и ремонт дорожных объектов города в 2021 году направлено более 6 млрд рублей из федерального и областного бюджетов.

Региональные власти уделяли серьезное внимание сохранению финансовой устойчивости муниципалитетов. Так, в связи с отменой ЕНВД для муниципальных районов нормативы отчислений по «упрощенке» были увеличены до 50% и для городских округов – до 16,5%, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.