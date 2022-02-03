03 Февраля 2022
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Нефтепроводы в обход Ормузского пролива, Саудовская Аравия, ОАЭ (2012) | Фото: Накануне.RU

Пентагон собирается помочь ОАЭ в борьбе с хуситами

Пентагон намерен оказать Объединённым Арабским Эмиратам помощь в борьбе с йеменскими повстанцами — хуситами. Как передаёт AFP, это решение было принято после телефонного разговора между министром обороны Ллойдом Остином и наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Зайедом Аль-Нахайяном.
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Территория ОАЭ в понедельник подверглась уже третьей ракетной атаке в этом году. Эти атаки фактически открыли новый фронт в семилетней войне на Аравийском полуострове. ОАЭ поддержали Саудовскую Аравию, направившую войска в Йемен для борьбы с повстанцами-хуситами, помощь которым предоставляет Иран. Два года назад контингент ОАЭ вышел из Йемена, однако с середины прошлого месяца по эмиратам последовала целая серия ударов. 17 января, во время визита президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, был атакован аэропорт Абу-Даби. В результате погибли трое иностранных рабочих и загорелись хранилища топлива. 24 января силы ПРО сбили две баллистические ракеты средней дальности, нацеленные на американские военные базы, персонал которых по тревоге был вынужден уйти в укрытия. Третья ракетная атака, которую также удалось отбить, последовала в понедельник, во время визита президента Израиля Исаака Херцога.

Для противодействия хуситам ВМС США направляют в порт Абу-Даби эсминец с управляемыми ракетами "Коул", а также развернут в регионе эсминцы пятого поколения. Кроме того Пентагон продолжит передавать Эмиратам данные раннего предупреждения.

Эсминец "Коул" не в первый раз задействован на Ближнем Востоке. В октябре 2000 года в йеменском порту Аден он был атакован катером-камикадзе и получил серьёзные повреждения, 17 человек из состава команды погибли, 39 были ранены.

Теги: ОАЭ, Йемен, хуситы, Пентагон



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