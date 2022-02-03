Школьников Кудымкара отправили на дистант

В Кудымкаре, вслед за Пермью, Березниками и Соликамском ввели дистанционное обучение для школьников, в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации.

На карантин учащихся отправили с сегодняшнего дня и до 9 февраля.

"Рекомендовано обеспечить реализацию образовательных программ с применением электронных и дистанционных технологий. Частным образовательным организациям, предоставляющим в городе Кудымкаре дополнительное образование, рекомендовано принять решение об организации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", - говорится в сообщении.



В территориальном отделе Роспотребназора поясняют, что в Кудымкаре наблюдается существенное ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки. Так, за неделю с 24 по 30 января зарегистрировано 389 случаев ОРВИ и гриппа, темп прироста заболеваемости по отношению к предыдущей неделе составляет 50%, эпидемический порог превышен в 2 раза. Среди школьников от 7 до 14 лет темп прироста по отношению к предыдущей неделе составил 160%, эпидемический порог превышен в 1,7 раза, что создает угрозу для дальнейшего массового распространения заболевания, в том числе в организованных коллективах.



Вводимые ограничительные мероприятия направлены на стабилизацию санитарно-эпидемиологической обстановки и предотвращение угрозы дальнейшего распространения заболеваний.



