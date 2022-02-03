Трамвайное кольцо на Юго-Западе Екатеринбурга реконструируют для линии в Академический

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект реконструкции трамвайного кольца на Юго-Западе уральской столицы – на пересечении улиц Белореченской и Волгоградской.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, обновление этого объекта связано со строительством трамвайной линии в Академический район. Как пояснили в департаменте архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений, линейная магистраль протяженностью 4,4 километра позволит обеспечить доступность и комфорт перемещения горожан, а также сохранить окружающую среду путем использования экологически чистого вида транспорта.

Проектировщики рассматривали несколько сценариев изменения конфигурации существующего трамвайного кольца. В итоге был выбран вариант, который позволит остановочному комплексу вмещать одновременно до 20 трамвайных вагонов. Реконструкцией предусмотрено переустройство трамвайных путей, разработаны меры по снижению уровня шума и вибрационных нагрузок. Кроме этого, специалисты создадут здесь новый велопешеходный маршрут и займутся переустройством инженерных коммуникаций.

Как уточнили в мэрии, протяженность проектируемого участка составит 700 метров. А ширина тротуаров и велосипедных дорожек будет достигать 3 метров.

Напомним, строительство трамвайной линии в Академический будет вестись круглосуточно. Ради этого на три месяца закроют движение по улице Серафимы Дерябиной.