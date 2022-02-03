В Госдуме хотят отделить бизнес-тренинги от "инфоцыганства" с помощью лицензирования

В Госдуме предложили ввести лицензирование многочисленных бизнес-тренингов и курсов личностного развития. Вице-спикер палаты от фракции ЛДПР Борис Чернышов направил на имя зампреда правительства Дмитрия Чернышенко соответствующее обращение. Надзор за лицензированием он предлагает поручить Рособрнадзору.

Депутат указывает на резкий рост всевозможных онлайн-тренингов и курсов в период пандемии.

"Мы видим, что рынок онлайн-образования в России продолжает расти. Это кратное увеличение аудитории, многомиллиардные сделки и инвестиции, реализация и продвижение масштабных госпроектов", - цитирует Чернышова ТАСС.

Однако, продолжил депутат, "в большинстве случаев, как показывает практика, разнообразными тренингами занимаются так называемые инфоцыгане, чья основная цель - заработать на продаже информационного продукта, который не имеет абсолютно никакой практической ценности". "Аферисты выступают в качестве коуч-тренеров, бизнесменов, псевдописателей, - написал Чернышов. - Более того, многие советы подобных псевдотренеров и мотиваторов могут не только навредить человеку, но и привести к трагедии".

Напомним, недавно с подобной инициативой выступил российский миллиардер, основатель фонда "Сколково" Виктор Вексельберг. Он считает, что над подобными курсами нужно установить "разумный, но необходимый контроль государства".