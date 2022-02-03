Чиновник из АП может стать губернатором Томской области

Новым губернатором Томской области может стать замначальника кремлевского управления по внутренней политике (УВП) Владимир Мазур, пишет РБК.

По данным источников издания, его кандидатура является основной.

Мазу – уроженец Томской области – занял пост в УВП в 2020 году, он курирует тему местного самоуправления. До прихода в администрацию президента чиновник был вице-губернатором Калужской области.

Напомним, по данным СМИ, уже в феврале могут начаться первые в 2022 году губернаторские отставки .

Также сообщалось, что по итогам 2021 года в зоне риска оказались семь из 14 губернаторов, которым предстоит принять участие в выборах в текущем году. Как следует из рейтинга влияния губернаторов, составленного АПЭК, в их числе — главы Томской, Свердловской, Саратовской, Кировской областей, Карелии и Марий Эл.