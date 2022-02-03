В Татарстане агрохолдинг пронумеровал сотрудников и высчитывает их эффективность с помощью камер

В Татарстане один из агрохолдингов "пронумеровал" сотрудников и оборудовал производственную линию камерами, чтобы следить за эффективностью работников с помощью специальной интеллектуальной системы.

"Большой брат в действии", - пишет по этому поводу анонимный Telegram-канал "ЧТД".

У сотрудников мясоперерабатывающего предприятия "Челны-МПК" (входит в холдинг "Агросила" Ильшата Фардиева) теперь специальные шапочки с номерами.

"На производственные линии мы внедрили систему Маттлер, которая дает индивидуальную оценку каждому сотруднику, - рассказывает директор "Агросилы" Светлана Барсукова. - На шапочках наших работников есть номера. На линии установлена камера, которая высчитывает трудозатраты каждого работника и выводит не среднюю выработку, а конкретные цифры. В онлайн-режиме и руководитель, и работник могут узнать результаты. Соответственно, от данной выработки зависит зарплата по итогам месяца".

Программа автоматически считает ежедневную выработку и зарплату. Проект, по словам Барсуковой, уже поднял производительность на 15%. В планах на 2022 год – увеличить ее на 25%, пишет издание Chelny-biz.ru.

Добавим, что по итогам 2021 года "Агросила.Челны-МПК" вышла на выручку в 4,5 млрд руб.

"Теперь производство больше похоже на "Игру в кальмара". Люди работают в шапочках с номерами, а над каждым установили еще и камеру — IT-надзирателя", - комментирует "ЧТД".