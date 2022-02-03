Светобоязнь и боль в суставах – новые возможные побочные эффекты вакцинации "Спутником V"

Светобоязнь и остеоартрит внесли в список возможных побочных эффектов при вакцинации "Спутником V", об этом свидетельствует обновленная инструкция препарата, одобренная Минздравом.

Вероятность возникновения остеоартрита (боль в суставах) после вакцинации составляет от 0,1% до 1%, светобоязнь (фотофобия) также встречается нечасто.

Также появились описания единичных случаев воспалительной полиневропатии, но их связь с вакцинацией не установлена.

Также обновлены данные по эффективности против различных штаммов коронавируса. Так, полгода после вакцинации эффективность "Спутника V" против штамма "дельта" составляет 70,5% (88% против тяжелого и среднего течения болезни), для исходного штамма (он, правда, уже почти не встречается) – 91%.