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Общество Свердловская область
Евгений Куйвашев, звонок Высокинскому (2020) | Фото: Накануне.RU

"Инструкция для идеального мира". Куйвашев написал новый пост о больничных – свердловчане негодуют

Сегодня свердловский губернатор Евгений Куйвашев написал новый пост о больничных у себя в Instagram. Спустя два дня он наконец выступил с подробным разъяснением, как правильно его получать.
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Напомним, во вторник Куйвашев в соцсети предложил уральцам предоставлять на работу электронный больничный лист вместо бумажного. По задумке главы региона, это должно было помочь разгрузить систему здравоохранения и решить проблему с уличными очередями, которые в последние дни скапливаются у местных поликлиник.

Однако свердловчане обрушились на него с критикой, а некоторые указали Куйвашеву на то, что он совсем не знает, как работает система выдачи больничных.

"Причем тут работодатели? Чтобы оплатить больничный, нужно его будет предоставить в фонд соцстрахования, без него оплаты не будет. Чтобы его открыть, нужно идти в поликлинику. Для первого лица области интересный пост", "Не пойму, на какой бумаге? Бумажные больничные отменены с января 2022 года", - сообщили губернатору.

На следующий день глава Среднего Урала опубликовал новый пост в Instagram. Но вместо объяснений он выложил фото хомячка и предложил всем успокоиться. Это вызвало еще больше негодования у жителей региона, и в адрес губернатора вновь посыпались негативные комментарии.

Пост Евгения Куйвашева об омикроне(2022)|Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

И вот, спустя двое суток, Евгений Куйвашев наконец признал ошибку.

"Вижу в комментариях много вопросов об электронных больничных: кто-то говорит, что в их больницах не слышали о таком нововведении, кто-то – что медики все равно вынуждают приходить в поликлинику, чтобы сделать электронный документ. Поэтому я попросил составить подробную инструкцию о том, как получить электронный больничный. Советую прочитать ее и пациентам, и сотрудникам больниц", - гласит сегодняшний пост в "Инстаграме" губернатора.

Однако уральцы вновь не согласились с главой региона.

"Инструкция для идеального мира. Жаль, что не для реальности", "Сказочно звучит", "Реалии 21 века – лечение стало дистанционное!", "Вы совершенно оторваны от действительности!", - пишут губернатору.

На этой неделе стало известно, что после ситуации с Instagram Евгения Куйвашева, который за последние посты получил массу критики от жителей, он может покинуть эту соцсеть и перебраться в Telegram.

Теги: Куйвашев, больничные, пост, Инстаграм, губернатор



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