Канцлер Германии анонсировал встречу с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о запланированной на ближайшее время встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, переговоры с российским лидером должны пройти в Москве, пишет Regnum.

Шольц подчеркнул, что в последнее время активно обсуждает вопросы касательно ситуации вокруг Украины с союзниками в ЕС.

Напомним, в декабре между двумя лидерами состоялся телефонный разговор. Путин рассказал Шольцу о своих предложениях, адресованных НАТО и США по поводу гарантий безопасности, которые были переданы "западным партнерам", среди последних есть и Германия. Шольц же настоял на обсуждении "внутриукраинского конфликта". Стороны договорились продолжить обмен мнениями по этим и другим темам.