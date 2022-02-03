03 Февраля 2022
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Политика За рубежом
Олаф Шольц (2022) | Фото: Christoph Soeder / Pool via REUTERS

Канцлер Германии анонсировал встречу с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о запланированной на ближайшее время встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, переговоры с российским лидером должны пройти в Москве, пишет Regnum.

Шольц подчеркнул, что в последнее время активно обсуждает вопросы касательно ситуации вокруг Украины с союзниками в ЕС.

Напомним, в декабре между двумя лидерами состоялся телефонный разговор. Путин рассказал Шольцу о своих предложениях, адресованных НАТО и США по поводу гарантий безопасности, которые были переданы "западным партнерам", среди последних есть и Германия. Шольц же настоял на обсуждении "внутриукраинского конфликта". Стороны договорились продолжить обмен мнениями по этим и другим темам.

Теги: шольц, путин, германия



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