03 Февраля 2022
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Коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

55 случаев заражения коронавирусом выявили на ОИ за последние сутки

55 случаев заражения коронавирусом выявили на Олимпийских играх в Пекине за последние сутки. Об этом сообщается на сайте оргкомитета соревнований.

2 февраля на ОИ в Китай прибыли 753 человека (325 из которых - спортсмены и представители команд). Согласно итогам ПЦР-тестирования в аэропорту выявлено 29 случаев заражения (13 - среди спортсменов и членов команд, 16 - среди лиц, задействованных в проведении соревнований), пишет Р-Спорт.

Кроме этого за сутки положительные результаты тестов выявлены у 26 человек, которые уже находятся в "пузыре" (13 - спортсмены и представители команд, 13 - лица, задействованные в проведении соревнований).

Зимние Олимпийские игры в Пекине официально стартуют 4 февраля, но первые соревнования привычно начались заранее. Все спортсмены живут и соревнуются в "пузыре" без возможности выхода в город и пересечения с местным населением.

Теги: Олимпийские игры, коронавирус, заболевание, тесты, спортсмены



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