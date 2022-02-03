Для владельцев дачных и гаражных кооперативов ХМАО вводят новые нормативы накопления ТКО

В 2022 году для дачных и гаражных кооперативов вводятся новые нормативы накопления ТКО. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе АО "Югра-Экология", отдельные начисления платы за услугу снимают вопрос справедливости расчета этой самой платы, поскольку ранее учитывались цифры приравненной категории – индивидуальных жилых домов (ИЖС).

В связи с этим региональный оператор подготовил ответы на самые часто задаваемые вопросы.

Владельцы земельного участка с частным домом и гаражом, смогут оплачивать норматив только по жилью. Все потому, что для частного сектора, при замерах учтены ТКО, образованные от всех построек на участках, на которых они расположены. Однако, если вы прописаны в квартире, а в летний сезон проживаете на даче, вам все же придется оплачивать услугу по обращению с ТКО по месту прописки, согласно ч. 11 ст. 155 Жилищного кодекса РФ.

Если же гражданин является владельцем гаража, но не состоит в гаражном кооперативе, норматив ТКО по-прежнему будет устанавливаться на машиноместо. Также регоператор пояснил, почему собственники дач и гаражей должны дважды (трижды) оплачивать ТКО.

"В соответствии с п. 4 статьи 27.4 закона №89-ФЗ собственники ТКО обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО с региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются ТКО и находятся места их накопления. Гаражный кооператив является самостоятельным субъектом отношений с иным (отдельным от жилого помещения) объектом образования ТКО, поэтому подлежит заключению отдельный договор с гаражным кооперативом на указанный объект. Нормативы накопления ТКО определены на основании замеров, т.е. 4 раза в год 7 дней подряд измерялись ТКО, образованные конкретной категорией объектов. Таким образом, отходы, образованные в гаражах не замерялись как отходы, накопленные в МКД", - сообщили в пресс-службе.

Оплату за дачный и гаражный кооперативы можно будет произвести в расчетно-кассовых центрах на территории местонахождения потребителя у агентов по расчетно-кассовому обслуживанию.