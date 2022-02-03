03 Февраля 2022
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Политика За рубежом
Джейн Псаки (2014) | Фото:

США больше не называют неминуемым "вторжение" России на Украину

Власти США больше не используют термин "неминуемый" для характеристики возможного "вторжения" России на Украину, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы прекратили использовать его, потому что оно посылало сигнал, который мы не намеревались посылать", - сказала она журналистам.

Псаки уточнила, что употребляя это слово, в администрации Белого дома будто бы подразумевали, что российский президент Владимир Путин уже принял решение по данному вопросу, передает Regnum.

"Мы говорили, что он может вторгнуться в любое время. Это правда, но мы все еще не знаем, принял ли он решение", - пояснила пресс-секретарь Белого дома.

Также Псаки объяснила, что отказ от использования термина "неминуемое вторжение" последовал после просьбы Киева не сеять панику.

Ранее пресс-секретарь Белого Дома не согласилась с мнением украинского министра обороны, который заявил, что не видит признаков готовящейся атаки на Украину со стороны России. По словам Псаки, в Вашингтоне такие признаки видят и считают их очевидными.

Теги: псаки, украина, россия, вторжение



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