США больше не называют неминуемым "вторжение" России на Украину

Власти США больше не используют термин "неминуемый" для характеристики возможного "вторжения" России на Украину, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы прекратили использовать его, потому что оно посылало сигнал, который мы не намеревались посылать", - сказала она журналистам.

Псаки уточнила, что употребляя это слово, в администрации Белого дома будто бы подразумевали, что российский президент Владимир Путин уже принял решение по данному вопросу, передает Regnum.

"Мы говорили, что он может вторгнуться в любое время. Это правда, но мы все еще не знаем, принял ли он решение", - пояснила пресс-секретарь Белого дома.

Также Псаки объяснила, что отказ от использования термина "неминуемое вторжение" последовал после просьбы Киева не сеять панику.

Ранее пресс-секретарь Белого Дома не согласилась с мнением украинского министра обороны, который заявил, что не видит признаков готовящейся атаки на Украину со стороны России. По словам Псаки, в Вашингтоне такие признаки видят и считают их очевидными.