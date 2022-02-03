03 Февраля 2022
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
полиция, полицейская машина, Екатеринбург (2018) | Фото: Накануне.RU

Налетчиками на банк в Екатеринбурге оказалась пара из Первоуральска

В Екатеринбурге задержаны подозреваемые в разбойном нападении на отделение банка. Налетчиками оказалась пара из Первоуральска.

Напомним, в минувшую субботу в городе ограбили отделение Уральского банка реконструкции и развития на проспекте Космонавтов, 76. Во время инцидента никто не пострадал – клиентов в отделении не было.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД России Ирина Волк, было установлено, что в выходной двое в масках ворвались в помещение кредитной организации. Угрожая кассирам предметами, похожими на оружие, они похитили около 1,5 млн рублей, после чего скрылись.

Раскрытие дерзкого преступления взял на личный контроль начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков. Полицейские провели тщательный анализ записей с камер видеонаблюдения и опросили очевидцев произошедшего.

Уже спустя двое суток сыщики установили личности подозреваемых и задержали их: ими оказались ранее судимые мужчина и женщина, проживающие в Первоуральске. Оба дали признательные показания, в ходе обысков часть похищенных денег была обнаружена и изъята. Также силовиками найдены два пневматических пистолета, которые, предположительно, использовались для нападения.

"В настоящее время фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование уголовного дела продолжается", - добавила Ирина Волк.

Как сообщало Накануне.RU, на днях в Екатеринбурге был задержан серийный разбойник, напавший на банк в конце прошлого года.

Теги: банк, налетчики, полиция, Первоуральск, Екатеринбург



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