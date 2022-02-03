03 Февраля 2022
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рукопожатие россия китай флаги (2013) | Фото: www.talks.su

Путин: Одна из стратегических задач России – ускоренный социально-экономический подъем Сибири и Дальнего Востока

Российский лидер Владимир Путин написал статью "Россия и Китай: стратегическое партнерство, ориентированное в будущее".

Она появилась на сайте Кремля. Глава государства отметил настрой на сотрудничество двух стран, а также заявил, что ускоренное развитие соседствующих с Китаем Сибири и Дальнего Востока – стратегическая задача Москвы.

"Одна из стратегических задач России – ускоренный социально-экономический подъем Сибири и Дальнего Востока. Эти территории – ближайшие соседи КНР", — написал Путин.

По его словам, планируется активно развивать межрегиональные связи, привлекать китайские инвестиции и технологии, расширять глобальные транспортные, торговые маршруты.

Путин также указал на важную роль России и КНР в стабилизации мировой обстановки за счет координации внешней политики. 

Как отметил глава государства, Россия настроена укреплять деловые связи с Китаем. Он сообщил, что по итогам 2021 года взаимный товарооборот вырос более чем на треть, превысив рекордный показатель — $140 млрд.

Теги: Путин, Китай, Сибирь, Дальний Восток



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