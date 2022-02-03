03 Февраля 2022
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Встреча Путина с Кадыровым, (2016) | Фото:

СМИ: Путин поговорил с Кадыровым. Обсуждали угрозы Янгулбаеву?

Российский президент Владимир Путин провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Она состоялась в Кремле. Глава республики доложил главе государства о социально-политической обстановке в регионе.

Обсуждали ли они угрозы семье экс-судьи Сайди Янгулбаева со стороны чеченских властей, — не сообщается.

Власти РФ пока не сообщили об этой беседе, пишет "Коммерсант". 

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что планов вмешиваться в эту историю нет, хотя Путину будет доложено.

Тем временем, глава думской фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов призвал Генпрокуратуру РФ дать оценку обещанию депутата от Чечни Адама Делимханова "отрезать головы" членам семьи экс-судьи Верховного суда Сайди Янгулбаева.

Теги: Кадыров, Путин, Янгулбаев



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