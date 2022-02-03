В России на четверть вырос спрос на ювелирные украшения

Продажи ювелирных украшений в России в 2021 году подскочили на 20–25% в сравнении с предыдущим годом, когда отмечался спад.

Об этом заявили в ассоциации "Гильдия ювелиров России". Данную информацию подтвердили и участники рынка. Рост простимулировали онлайн-продажи ювелирных изделий, перераспределение трат с путешествий на покупку украшений, а также отложенный спрос.

Одной из самых популярных товарных групп в 2021 году стали обручальные кольца. При этом наибольший интерес пришелся на изделия с бриллиантами.

В текущем году ситуация может измениться. В компаниях ожидают роста цен на украшения на 10–15%, что может сказаться на спросе, пишут "Известия".

Напомним, граждане России стали чаще покупать смартфоны, стоимость которых превышает 50 тыс. руб.

Общие продажи таких устройств в стране за год выросли в 1,5 раза.