ФАС рекомендовала производителям сдержать подорожание сахара

Федеральная антимонопольная служба России направила производителям сахара письма с рекомендациями о недопущении роста цен.

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В службе предложили включить в торговые политики производителей этой продукции информацию о ценах, а также о порядке работы с дистрибьюторами. Речь идет об ограничении максимальной наценки и запрете перепродавать сахар, закупленный для розничной торговли.

Как считают эксперты, регулирование цен эффективно в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной может грозить снижением производства сахара и закрытием предприятий. В Минсельхозе говорят, что перебоев в поставках нет, а площади посевов под сахарную свеклу увеличены, пишут "Известия".

Напомним, ученые из Уральского государственного экономического университета, Международной академии аграрного образования и ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии назвали причины скачкообразного роста цен на продовольствие в России. Согласно их исследованию, на двузначные показатели инфляции в этом сегменте прежде всего повлияла монополизация агропромышленной отрасли крупнейшими холдингами.