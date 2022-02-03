Первый в России банк проводит эксперимент с четырехдневной рабочей неделей

Совкомбанк с января текущего года начал эксперимент по переводу ряда сотрудников на четырехдневную рабочую неделю.

Речь идет о сотрудниках бэк-офиса банка, которые способны работать в удаленном режиме, а также дочерней компании "Совкомбанк Технологии". Это ИТ-специалисты, и сотрудники других подразделений, включая топ-менеджеров.

Отмечается, что в случае получения позитивных результатов в эксперименте банк будет готов масштабировать его и ввести такой график для наиболее продуктивных сотрудников бэк-офиса, которые 100% времени находятся на "удаленке".

Пока масштаб эксперимента ограничен, он проводится в коворкинге в одном из турецких отелей. Поучаствовать в программе можно только один раз, на поездку отводится лишь одна неделя, но после возвращения в Россию сотрудник может рассчитывать на сохранение графика.

Переход на рабочую неделю с тремя выходными предполагает сохранение зарплаты на прежнем уровне, сообщает РБК.

Напомним, 78% россиян положительно относятся к идее сокращения рабочих дней до четырех в неделю, свидетельствует опрос сервиса Работа.ру. Граждан просили ответить на вопрос: "Три выходных дня в неделю лучше двух?". И больше трех четвертей наших сограждан считают, что "три выходных – лучше".