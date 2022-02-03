03 Февраля 2022
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Рамзан Кадыров, оружие (2020) | Фото: t.me/RKadyrov_95

Миронов попросил прокуратуру оценить слова чеченского депутата об отрывании голов

Глава думской фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов призвал Генпрокуратуру РФ дать оценку обещанию депутата от Чечни Адама Делимханова "отрезать головы" членам семьи экс-судьи Верховного суда Сайди Янгулбаева.

Также Миронов попросил об этом фракцию "Единая Россия", членом которой Делимханов является. "Призываю <...> Федеральную службу безопасности принять все необходимые меры, чтобы безопасность членов семьи федерального судьи в отставке была надежно гарантирована", — сказал парламентарий.

Кроме того, Миронов попросил главу Чечни Рамзана Кадырова и его соратников быть более сдержанными в словах. Как считает парламентарий, ни Госдума, ни государство не должны оставлять без внимания заявления депутата. Он назвал спор "вызовом не только Янгулбаевым", но и "вызовом России".

Напомним, ранее обещание кровной мести и угрозы смерти прозвучали в адрес семьи Янгулбаева из уст депутата Госдумы, "единоросса" Адама Делимханова. В комиссии ГД по этике уже выразили готовность обсудить допустимость таких высказываний. Аналогичная комиссия "Единой России" пока молчит.

Теги: Миронов, Чечня, Госдума, Делимханов, Кадыров, убийство



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