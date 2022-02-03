03 Февраля 2022
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Общество В России
(2018) | Фото: Накануне.RU

Банки заявили о неэффективности блокировки звонков с подменой номера

Российские банки сообщили о неэффективном выполнении сотовыми операторами новых требований закона "О связи", которые направлены на борьбу с телефонным мошенничеством.

Согласно изменениям в закон, кредитные учреждения должны блокировать звонки, идущие из-за рубежа в Россию с подменных городских номеров. Как сообщил заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Анатолий Печатников, по факту блокировка происходит не во всех случаях.

По его словам, за декабрь было собрано 370 тыс. обращений пользователей на подозрительные номера. Проблему зафиксировали и в Росбанке. "Почта банк" также не увидел снижения мошеннических телефонных звонков. У "Газпромбанка" поток таких звонков в январе текущего года снизился по сравнению с аналогичными периодами 2020 и 2021 года, но не прекратился полностью.

Основная проблема заключается в том, что чаще всего звонки с подменных номеров идут по специальным сервисам интернет-телефонии и попадают в российскую телефонную сеть благодаря недобросовестным операторам, самостоятельно подставляющим российский номер или предоставляющим такую возможность своим клиентам, сообщает РБК.

Напомним, Роскомнадзор планирует создать технологию блокировки подменных номеров. Стала известна стоимость работ. Они оцениваются в 8,2 млн руб. Их будут проводить под шифром "Идентификация".

Теги: подмена номеров мошенники, банки



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