У образовательной платформы VK и "Ростелекома" нашли уязвимость

Информационно-коммуникационная платформа для российских школьников и учителей "Сферум", разработанная по заказу кабмина РФ, имеет бреши в безопасности, позволяющие кому угодно связаться, в том числе тайно, с любым школьником, зарегистрированным в сети.

Как заявили представители организации поддержки семей с детьми и защиты детства "Мы за перемены", в настоящее время заявление по данному факту направлены генеральному прокурору России Игорю Краснову, руководителю Рособрнадзора Анзору Музаеву, министру просвещения Сергею Кравцову и министру цифрового развития Максуту Шадаеву.

"Сферум" был презентован в марте 2021 года с участием руководителей Минпросвещения и Минцифры. Платформу разработало и запустило ООО "Цифровое образование" – совместное предприятие VK и ПАО "Ростелеком". Как утверждают разработчики, платформа делает обучение, в том числе дистанционное, более гибким, технологичным и удобным, пишут "Ведомости".

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что ограничение доступа к сервису видеоконференций Zoom для российских госучреждений не отразится на работе школ.

Министерство ориентировано на использование в учебном процессе отечественных видеосервисов, отметил он. В частности, это касается новой российской системы видео-конференц-связи "Сферум".