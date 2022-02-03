Роскомнадзор назначил единственного измерителя интернет-аудитории

Комиссия при Роскомнадзоре выбрала Mediascope в качестве организации, которая будет заниматься исследованием объема интернет-аудитории.

Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, таковы результаты конкурса. Отмечается, что Mediascope до сих пор также являлась телеизмерителем.

Уточняется, что компания будет измерять аудиторию 79 информационных ресурсов, которые Роскомнадзор внес в специальный реестр. Все информационные ресурсы, включенные в реестр, должны начать взаимодействовать с Mediascope с 1 марта 2022 года.

До этого Mediascope измерял интернет-аудиторию по собственной инициативе. Однако ранее с измерителем отказывались сотрудничать соцсеть "ВКонтакте" и компания "Яндекс".