Минздрав оценил эффективность "Спутника V" через полгода после прививки в 70,5%

Эффективность вакцины от коронавируса "Спутник V" российского производства в условиях доминирования "дельта"-штамма через шесть месяцев после прививки составляет 70,5%.

Таковы результаты третьей фазы клинических исследований, следует из измененной инструкции по применению препарата от COVID-19, которую подготовил Минздрав. При этом эффективность "Спутника V" против уханьской разновидности коронавируса составляет 91%. "Таким образом, иммунизация достоверно снижает вероятность заболевания", — следует из документа.

При этом в документ включены два новых побочных эффекта: остеоартрит и фотофобия. В числе других Министерсттво здравоохранения ранее указывал кратковременную головную боль, возможное развитие аллергических реакций.

Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, профессор вирусологии Анатолий Альтштейн призвал не скрывать, а опубликовать данные результатов исследований вакцины от коронавируса "Спутник V".