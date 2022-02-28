01 Марта 2022
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Общество
Баллоны с газом (2022) | Фото: ТМК

ТМК поставила клиентам рекордное количество стальных баллонов в 2021 году

Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ) и Орский машиностроительный завод (ОМЗ), входящие в Трубную металлургическую компанию (ТМК), существенно нарастили выпуск баллонов всех видов. Два предприятия суммарно изготовили и поставили клиентам более 200 тыс. стальных баллонов. Отгрузки баллонов ПНТЗ увеличились по сравнению с 2020 годом на 17%, а на ОМЗ достигли рекордных показателей с 2007 года, сообщает ТМК.

При этом на ПНТЗ наибольший рост зафиксирован в базовом сегменте баллонов средней емкости, производство которых увеличилось на 24% и составило более половины в структуре общего объема. На ОМЗ наибольший объем поставок пришелся на баллоны для транспорта на природном газе — предприятие нарастило их выпуск на 57%.

Основными потребителями баллонов ПНТЗ в 2021 году стали предприятия энергетики, машиностроения и химической промышленности. ОМЗ поставлял продукцию для систем пожаротушения, газомоторного транспорта, хранения технических газов, строительства автоматических газовых заправочных комплексов.

ПНТЗ продолжил выпуск изделий уникальной конструкции, не имеющих аналогов в России, — баллонов для водородных газогенераторов, которые предназначены для систем радиозондирования атмосферы. Продукция поставлялась региональным центрам федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Всего в 2021 году завод изготовил 650 баллонов для водорода.

Теги: Трубная металлургическая компания, баллоны, продукция



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