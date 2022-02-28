28 Февраля 2022
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Артем Дзюба, Георгий Джикия (2022) | Фото: metaratings.ru

ФИФА и УЕФА отстраняют сборную России от участия в турнирах

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявили об исключении сборной России по футболы из числа участников в отборе на Чемпионат Мира-2022, говорится в заявлении футбольной ассоциации.

Сборной также запрещено участие во всех международных соревнованиях. Более того, УЕФА расторг контракт с "Газпромом".

Напомним, специальная операция в Донбассе началась 24 февраля. Президент РФ заявил, что ставит целью не "оккупацию" Украины, а ее "денацификацию". Минобороны РФ сообщило, что российские вооруженные силы не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация украинской армии.

Сегодня глава ДНР Денис Пушилин объявил, что всеобщая мобилизация в республике приостанавливается. По его словам, "заполнено необходимое количество тех направлений, на которые и была нацелена мобилизационная кампания".

Ранее также сообщалось, что ДНР усиливает наступающую группировку для концентрации сил на мариупольском направлении. Пушилин пообещал, что специальная военная операция в Донбассе "совсем скоро" закончится, города ДНР в самое ближайшее время будут освобождены. Он призвал жителей, которые там проживают, к спокойствию, им ничего не угрожает.

Теги: ФИФА, УЕФА, футбол, сборная, турниры, отстранение



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