28 Февраля 2022
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Политика В России
Логотип Google (2021) | Фото: google.com

Таганский суд Москвы не стал отменять штраф к Google на 7,2 миллиарда рублей

Таганский суд Москвы принял решение не отменять оборотный штраф компании Google в 7,2 млрд рублей. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря суда Зульфию Гуринчук.

По ее словам, апелляционная инстанция суда признала законным решение о наложении штрафа по ч. 5 ст. 13.41 и отклонила жалобу представителя компании.

Ранее российские власти воплотили в реальность предупреждения в адрес корпорации Google – 24 декабря прошлого года Таганский районный суд Москвы вынес решение о наложении на компанию оборотного штрафа за повторное неудаление запрещенной информации. 

Сейчас же решение суда вступило в законную силу.

Теги: google, оборотный штраф, суд, неудаление информации



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