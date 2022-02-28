28 Февраля 2022
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Общество Свердловская область
(2018) | Фото: cityspb.ru

Парк Маяковского в Екатеринбурге отменяет масленичные гуляния 

Парк имении Маяковского в Екатеринбурге отменяет празднование Масленицы в этом году. Об этом сообщает пресс-служба ЦПКиО.

В парке также отметили, что отменить было решено именно развлекательную программу, оставив нарядное оформление и традиционную блинную ярмарку.

"Светлые события сейчас способны поддержать как никогда, подарить чуточку тепла, когда это особенно необходимо. Мы создадим атмосферу родного праздника и встречи весны благодаря яркому стильному декору и угощениям. Прогулка в праздничное воскресенье в красочном парке - кажется, это то, что сейчас необходимо многим из нас", - сообщили в пресс-службе.

Таким образом 6 марта на территории парка будут работать фудкорт, аттракционы, Тинькофф Горка и каток. Для гостей организованы тематические фотозоны из соломы, на месте городской фермы "Морковино" откроется музей под открытым небом "Русская изба", а также будут работать ярмарка от проекта Иван-да-Марья, мастер-классы в Городских мастерски.

Чучело Масленицы также установят на традиционном месте - на Фонтанной площади, однако в этом году сжигать его не будут. Не будет и музыкальной программы, масленичных забав и спектаклей.

Теги: ЦПКиО, Масленица, гуляния, Украина



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