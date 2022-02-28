Италия объявила режим ЧС из-за наплыва беженцев с Украины

Правительство Италии ввело в стране режим ЧС, чтобы оказать поддержку беженцам с Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сегодняшнее заседание правительства страны.

"Совет министров принял решение усилить меры помощи и поддержки людям, которые в массовом порядке ищут и продолжает искать убежище в странах Евросоюза. В этой связи он одобрил объявление режима чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2022 года, направленного на оказание помощи украинскому населению на территории страны вследствие продолжающегося серьезного международного кризиса", - говорится в коммюнике.

Напомним, специальная операция в Донбассе началась 24 февраля. Президент РФ заявил, что ставит целью не "оккупацию" Украины, а ее "денацификацию". Минобороны РФ сообщило, что российские вооруженные силы не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация украинской армии.

Сегодня глава ДНР Денис Пушилин объявил, что всеобщая мобилизация в республике приостанавливается. По его словам, "заполнено необходимое количество тех направлений, на которые и была нацелена мобилизационная кампания".

Ранее также сообщалось, что ДНР усиливает наступающую группировку для концентрации сил на мариупольском направлении. Пушилин пообещал, что специальная военная операция в Донбассе "совсем скоро" закончится, города ДНР в самое ближайшее время будут освобождены. Он призвал жителей, которые там проживают, к спокойствию, им ничего не угрожает.