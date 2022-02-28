Россия и Украина завершили переговоры

В Белоруссии завершились переговоры делегаций России и Украины. Об этом сообщает РИА Новости. Напомним, что главной темой переговоров стало немедленное прекращение огня и вывод войск с территории Украины.

По итогам встречи было решено провести второй раунд переговоров в ближайшее время, но уже на польско-белорусской границе. Об этом заявил помощник президента Владимир Мединский. Он также сообщил, что на переговорах были найдены точки, по которым можно прогнозировать общие позиции.

Напомним, что военная операция на территории Украины стартовала утром 24 февраля. Президент РФ заявил, что ставит целью не "оккупацию" Украины, а ее "денацификацию".

Также ранее военное ведомство сообщило, что российские вооруженные силы не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация украинской армии.