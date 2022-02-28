28 Февраля 2022
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Экономика В бывшем СССР ДНР и ЛНР
Новороссия, Херсонская народная республика, гривна (2015) | Фото: Накануне.RU

В ЛНР на освобожденных территориях до 31 марта будут ходить рубль и гривна

Правительство ЛНР приняло постановление о том, что на освобожденных от украинской оккупации территориях до 31 марта наряду с рублем будет приниматься украинская гривна как платежное средство. То есть на переходный период отводится месяц.
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Правительство ЛНР обязало субъекты хозяйствования указывать цены на товары и услуги в рублях и гривнах по курсу 2,7 рублей за одну гривну. При этом все безналичные расчеты будут в российских рублях.

Кредитным организациям и агентам финансового рынка предписано осуществлять операции по купле-продаже наличной украинской гривны за российские рубли на всей территории ЛНР без ограничений по указанному курсу. Подобная мера применялась в российском Крыму весной 2014 года.

Видимо, подобное постановление будет принято в ближайшее время в ДНР. Мера стала актуальной после освобождения от оккупации ряда населенных пунктов. В ДНР их освобождено, по последним данным, уже 27.

ЛНР сразу после освобождения берет на себя ответственность за выплату социальных пособий, зарплат и пенсий, заявил глава республики Леонид Пасечник на встрече с жителями Станицы Луганской. Вопросы выплат требуют проработки, но власти ЛНР постараются решить его в кратчайшие сроки, заверил он. Глава администрации Луганска Манолис Пилавов заявил, что уже завтра в Станицу приедут специалисты, которые будут все это решать.

Глава ДНР Денис Пушилин также заявил, что на освобожденных территориях все обязательства Республика берет на себя "с первого дня, как только населенный пункт переходит под наше управление". В том числе будут установлены тарифы ДНР на коммунальные услуги, которые, несмотря на ряд повышений, в несколько раз меньше украинских.

Теги: ЛНР, рубль, гривна



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