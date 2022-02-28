Зеленский подписал заявку на членство Украины в Евросоюз

Президентом Украины Владимиром Зеленским подписана заявка на вступление страны в Евросоюз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал Верховной рады.

До этого Зеленский утверждал, что Украина имеет право на членство в Европейском союзе, на что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вступление в ЕС - это процедура, превышающая по времени несколько месяцев.

Напомним, что 23 февраля Европейский союз завершил процедуру утверждения санкций против России за признание ДНР и ЛНР. Завершение технической процедуры означает, что все страны ЕС поставили свои подписи под новым санкционным пакетом.