28 Февраля 2022
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Общество Тюменская область
(2022) | Фото: admtyumen.ru

Моор посетил творческий центр "Максимум" в Тюмени

Некоммерческий центр культуры "Максимум" начал работу в капитально отремонтированном помещении на ул. Шиллера в январе 2022 года. С инициативой о его создании в 2018 году выступила одноименная некоммерческая организация культуры.

Проект поддержали администрация города, которую в то время возглавлял Александр Моор, а также благотворители – компания "Мостострой-11" и Сбербанк. Кроме того, помощь оказал областной комитет по делам национальностей.

Сегодня в центре реализуют свой творческий потенциал около 300 талантливых юных тюменцев. Губернатор Тюменской области Александр Моор, глава Тюмени Руслан Кухарук, управляющий Западно-Сибирским отделением ПАО Сбербанк Евгений Светлов и генеральный директор компании "Мостострой-11", депутат Тюменской областной думы Николай Руссу в сопровождении директора центра "Максимум" Ирины Бархатовой осмотрели кабинеты хореографии и вокала, студию звукозаписи, центр имиджа и концертный зал "Александр-холл", а затем обсудили перспективы дальнейшего развития центра.

(2022)|Фото: admtyumen.ru

"Пусть таких проектов будет больше. Мы как социально ориентированная компания, безусловно, будем стараться в них участвовать", – прокомментировал увиденное Евгений Светлов.

Государственно-частное партнерство – эффективный механизм для решения задач развития социальной сферы, считает Николай Руссу. "Тюмень – творческий город. Подобные центры – именно то, что нужно сегодня нашей талантливой молодежи. Поэтому есть надежда на продолжение сотрудничества в этой сфере, тем более что губернатор поддерживает такие инициативы", – сказал он.

По мнению Ирины Бархатовой, подобных творческих центров для детей и молодежи должно становиться больше. Особенно они будут востребованы в новых густонаселенных микрорайонах областной столицы.

Юные артисты исполнили для главы региона и других почетных гостей песню о любви. "Молодцы, ребята! Удачи!" – напутствовал воспитанников и педагогов центра "Максимум" Александр Моор.

Теги: александр моор, творческий центр максимум



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