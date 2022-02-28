Владимир Путин подписал указ об экономических мерах против санкций

Президентом России Владимиром Путиным подписан указ об экономических мерах в связи с введением санкций со стороны Запада.

"Указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций" опубликован на официальном сайте Кремля.

Согласно документу, участники внешнеэкономической деятельности обязуются продавать 80% от валютных зачислений из-за рубежа, которые были получены с 1 января текущего года. Данное распоряжение касается, в том числе, и уже накопленных средств - их необходимо продать в течение трех дней.

Более того, указ запрещает резидентам предоставлять в пользу нерезидентов иностранную валюту по договорам займа. Так с 1 марта российским резидентам также запрещается зачислять на собственные вклады или счета в зарубежных банках иностранную валюту. Об этом сообщает пресс-служба Кремля со ссылкой на указ.

"Запретить с 1 марта 2022 года зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые в расположенных за пределами территории РФ банках и иных организациях финансового рынка, а также осуществление переводов денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг", - говорится в сообщении.