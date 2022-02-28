28 Февраля 2022
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Общество Санкт-Петербург
смольный, администрация санкт-петербург (2022) | Фото: gov.spb.ru / Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Смольный взял курс на уничтожение волонтерской деятельности

Волонтерская деятельность в Петербурге при нынешнем руководстве города находится в упадке. На это указывает слабая реализация мощностей смольнинского штаба «МыВместе», а также низкий уровень поддержки негосударственных добровольцев.

Силами администрации Северной столицы в городе ранее был организован волонтерский штаб «МыВместе» как часть общероссийского проекта. Однако комитет по молодежной политике Смольного, отвечающий за функционирование организации, не смог должным образом раскрыть его потенциал.

Штаб имеет достаточное количество волонтеров – 637 человек. С ноября 2021 года в него поступило 1314 заявок, из которых за несколько месяцев отработано всего 1066. Невозможности комитета по молодежи отработать небольшое по меркам второй столицы РФ количество заявок говорит о полном организационном провале с курирующего ведомства.

Как следует из отчетов пресс-службы Смольного, одна заявка приходится на 2-х волонтеров. Это говорито слабой информационной поддержке с стороны чиновников, хотя потребность в помощи горожанам сохраняется, особенно в зимний период на фоне обострение коммунальных проблем.

Кроме «МыВместе», в Петербурге действуют не государственные волонтерские организации. Их Смольный использует как дешевую рабочую силу, пытаясь компенсировать нехватку кадров в разных сферах функционирования города. Однако и их силы не безграничны. Так, сообщалось о сокращении общего число добровольцев, готовых оказывать помощь Смольному в борьбе с той же пандемией.

Сокращение волонтерских организаций приходится на время руководства губернатора Александра Беглова. Градоначальник ранее подписывал распоряжение о сокращении социальных НКО, среди которых есть и волонтерские. Кроме того, в Северной столице заметен отток молодежи, которая и формирует основу волонтерского движения.

Теги: смольный, волонтерская деятельность, северная столица, отток молодежи, мывместе, александр беглов



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