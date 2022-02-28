28 Февраля 2022
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Уральский Федеральный Университет (2010) | Фото: Накануне.RU

Ученый совет УрФУ выразил поддержку решениям Президента: Университетское сообщество не может оставаться безучастным наблюдателем

Ученый совет Уральского федерального университета выражает поддержку политики Президента и Правительства Российской Федерации, направленной на обеспечение гарантий безопасности нашей страны.

"Университетское сообщество не может оставаться безучастным наблюдателем процесса вытеснения русского языка, русской культуры с территории, связанной с Россией неразрывным родством, и уничтожения людей, уважающих свои традиции, историю, проверенные временем ценности", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте вуза.

Ученый совет также высказал солидарность с жителями Донбасса: "Ученый совет солидарен с жителями Донецкой и Луганской Народных Республик, а также с преподавателями и студентами всех вузов, работающих в этих республиках. Более 60 студентов из Донецка и Луганска учатся сейчас в нашем университете" .

Кроме того, в заявлении говорится о принятии решения о выделении материальной поддержки находящимся в Екатеринбурге студентам из ДНР и ЛНР, готовности оказывать гуманитарную помощь обучающимся и сотрудникам вузов этих республик, которые учатся и работают в условиях постоянной угрозы их жизни.

"Призываем вузовских преподавателей, сотрудников и студентов критически относиться к комментариям экстремистского толка и к той информации, которая сегодня публикуется в ряде СМИ, в социальных сетях и на сомнительных ресурсах в Интернете", - обращаются члены ученого совета УрФУ к педагогическому сообществу.

"Сегодня очень важно не раскачивать обстановку, а каждому исполнять свой долг!", - считают преподаватели Урала

Теги: ученый совет урфу, донбасс, поддержка президента



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