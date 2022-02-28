Стало известно имя еще одного российского военного, погибшего на Украине

Стало известно имя еще одного российского военного, погибшего в ходе "военной спецоперации" России на Украине. Это контрактник из Калмыкии.

"При исполнении служебного долга в ходе спецоперации по защите Донбасса трагически погиб наш земляк, сержант контрактной службы Вооруженных Сил Российской Федерации Константин Юрьевич Манджиев, - написал в Instagram глава республики Бату Хасиков. - Константин выбрал для себя путь воина, защитника мира и справедливости. Эта профессия всегда была и остаётся особенно почётной в нашей республике".

В субботу о погибшем военном написал глава Дагестана Сергей Меликов: "С огромным сожалением воспринял трагическую весть о гибели нашего молодого земляка, офицера Российской Армии Нурмагомеда Гаджимагомедова, который с честью исполнил свой служебный долг в ходе спецоперации по защите Донбасса. Выражаю глубокие соболезнования семье Нурмагомеда, уроженца Кулинского района, отважного сына Дагестана. Он проявил мужество, потому что был так воспитан и потому, что выбрал для себя непростой и благородный путь защитника мира".

Отметим, что Минобороны РФ накануне впервые сообщило, что среди российских военных на Украине есть потери. Правда, военное ведомство не уточнило ни число погибших, ни число получивших ранения. При этом Роскомнадзор запрещает российским СМИ использовать данные о возможных потерях армии РФ из "неофициальных источников".

"К сожалению, есть погибшие и раненые наши товарищи. Но наши потери многократно меньше уничтоженных националистов. И потерь среди военнослужащих украинских вооруженных сил", - заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.