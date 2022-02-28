28 Февраля 2022
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Политика Украина
танк, военный, спецоперация, украина, армия, солдаты (2022) | Фото: Антон Вергун/ТАСС

Киев требует на переговорах вывода всех российских войск, в том числе из Крыма и Донбасса, - СМИ

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев требует на переговорах вывода всех российских войск, в том числе из Крыма и Донбасса. Об этом сообщает издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале.

При этом уточняется, что это личная позиция Арестовича.

Как пишет "Коммерсантъ", в офисе президента Украины заявляли, что ключевым вопросом переговоров должно стать немедленное прекращение огня и отвод российских войск с территории Украины.

В Кремле ранее отказались комментировать перспективы российско-украинских переговоров, в том числе запросные позиции. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, эти переговоры должны идти в тишине.

Отметим, переговоры в Гомельской области Белоруссии длятся уже более двух часов. О каких-либо промежуточных результатах не сообщалось.

Теги: киев, переговоры, российские войска



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