28 Февраля 2022
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Общество Челябинская область
Народный сход в Нефтеюганске (июль 2013 года) (2022) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области запретили проведение публичных мероприятий

В Челябинской области запретили проведение публичных мероприятий. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

"Запретить на территории Челябинской области проведение публичных мероприятий, за исключением публичных мероприятий, проводимых федеральными органами исполнительной власти или правительством Челябинской области", - говорится в документе.

Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Напомним, в Челябинской области с 1 марта отменяют QR-коды для посещения торгово-развлекательных комплексов, фитнес-центров и баз отдыха. Такое решение принял губернатор Алексей Текслер в связи с улучшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

Теги: публичные мероприятия, запрет,



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