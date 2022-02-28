Черный день: Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки до 20%

Глава Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала повышение ключевой ставки почти в два раза – до рекордных 20%.

"Условия для российской экономики кардинально поменялись. Это требует применения широкого спектра инструментов. Для поддержания привлекательности депозитов нужно повысить процентные ставки, которые компенсируют гражданам растущие инфляционные риски. Дальнейшие решения мы будем принимать в зависимости от ситуации", - сообщила Набиуллина на брифинге по случаю повышения ставки.

Глава регулятора много говорила о том, что финансовая система и экономика столкнулись с нестандартной ситуацией.

Она рассказала, что в четверг и пятницу Банк России провел валютные интервенции в размере "$1 млрд в четверг и менее $1 млрд в пятницу", но сегодня уже не смог этого сделать, поскольку вступили в силу санкции, ограничивающие управление валютными активами ЦБ.

Набиуллина отметила, что "в рознице почти нет кредитов с плавающими ставками", которые будут изменяться в зависимости от ключевой ставки. "И я хотела бы подчеркнуть: по действующим кредитам с фиксированными ставками банки не могут изменять условия", - добавила она.

"В корпоративном секторе таких займов больше, но мы не считаем, что и тут не будет больших проблем, поскольку заемщики, в основном, - это крупные компании с приличными финансовыми условиями", - добавила Набиуллина.

Также глава ЦБ подчеркнула, что в стране есть системы, обеспечивающие работу банков и финансового сектора даже в условиях отключения от SWIFT и международных платежных систем.