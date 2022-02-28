В Тюменской области вновь отложили введение "QR-пропусков"

Все ограничения, введенные в Тюменской области для предотвращения распространения COVID-19, продлены до 1 апреля. Такое решение принято на заседании регионального оперативного штаба, сообщили Накануне.RU в информационном центре правительства Тюменской области.

До 1 апреля также откладывается введение QR-кодов для посещения торговых центров, заведений общепита, зрелищных мероприятий и некоторых других мест массового пребывания людей. Соответствующие изменения будут внесены в постановление регионального правительства от 17 марта 2020 г. №120-п "О введении режима повышенной готовности". В регионе продолжит действовать масочный режим в общественном транспорте и местах массового пребывания людей.

"Несмотря на некоторое снижение заболеваемости, расслабляться рано", - подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор, напомнив тюменцам о необходимости вакцинации и своевременной ревакцинации от COVID-19.

Напомним, с 21 февраля возобновился очный формат обучения для всех студентов и школьников. Период ограничений, введенных оперштабом региона, истекает для школьников с первого по 11 класс, а также студентов колледжей, техникумов и вузов, организаций дополнительного образования и спортивной подготовки Тюмени, Тюменского района, Тобольска и Ишима. Остальные вернулись за парты с 14 февраля.