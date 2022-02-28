28 Февраля 2022
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пилот, кабина, самолет, тренажер, Уральские авиалинии (2014) | Фото: Накануне.RU

Россия закрывает небо для 36 стран

Россия закрывает небо для 36 стран.

Среди них:  Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония, Албания, Ангилья, Британия, Британские Виргинские острова, Гибралтар, Джерси, Канада, Норвегия.

Напомним, ранее Евросоюз решил полностью закрыть воздушное пространство для России. А решение ЕС о полном запрете поставок и лизинга самолетов, вертолетов и другой авиатехники в РФ, а также их страхования и техобслуживания грозит обернуться масштабным сокращением парка российских авиакомпаний. 

Теги: Росавиация, Россия закрывает небо



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