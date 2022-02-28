Россия закрывает небо для 36 стран

Россия закрывает небо для 36 стран.

Среди них: Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония, Албания, Ангилья, Британия, Британские Виргинские острова, Гибралтар, Джерси, Канада, Норвегия.

Напомним, ранее Евросоюз решил полностью закрыть воздушное пространство для России. А решение ЕС о полном запрете поставок и лизинга самолетов, вертолетов и другой авиатехники в РФ, а также их страхования и техобслуживания грозит обернуться масштабным сокращением парка российских авиакомпаний.