28 Февраля 2022
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Общество Свердловская область
Жители Уктуса вместе с екатеринбургскими депутатами прогулялись по парку, который хотят вырубить ради строительства &quot;Баден-Баден&quot; (2022) | Фото: Свердловское отделение КПРФ

Свердловские коммунисты собираются митинговать против "Баден-Бадена" на Уктусе

Свердловские коммунисты подали уведомление о проведении митинга против строительства термального комплекса "Баден-Баден" на Уктусе.
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Как сообщили Накануне.RU в областном отделении КПРФ, в воскресенье жители Уктуса вместе с депутатом заксобрания Александром Ивачевым прогулялись по парку, который хотят вырубить ради строительства "Баден-Бадена". Маршрут пролегал по тем тропам, которые чиновники планируют превратить в автомобильную дорогу, ведущую к предполагаемому объекту строительства.

На 9 марта в администрации Екатеринбурга назначены общественные слушания, которые могут решить судьбу Уктусского лесопарка. По данным КПРФ, часть земли могут исключить из зоны особо охраняемых природных территорий ради строительства автодороги к "Баден-Бадену". Это повлечет за собой вырубку лесных насаждений. Коммунисты призывают как можно больше свердловчан лично прийти на общественные слушания, чтобы каждый сторонник сохранения леса публично высказал свою позицию перед чиновниками.

Кроме этого, прямо сейчас проходит сбор подписей за сохранение Уктуса, а в минувшую пятницу КПРФ подала уведомление в министерство общественной безопасности региона на проведение митинга против строительства "Баден-Бадена". Его планируют организовать 8 марта в 12.00 по адресу улица Зимняя, 23.

Участок под возможное строительство "Баден-Бадена" на Уктусе в Екатеринбурге(2022)|Фото: Свердловское отделение КПРФ

Напомним ранее государственная экологическая экспертиза дала отрицательное заключение на вопрос лишения участка Шарташского лесопарка Екатеринбурга статуса особо охраняемой природной территории. Там также планируется строительство термального комплекса "Баден-Баден".

Теги: Баден-Баден, КПРФ, митинг, Уктус



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