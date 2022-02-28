Минобороны РФ: На Украине нет срочников

Минобороны РФ заявило, что в военной операции на Украине участвуют только офицеры и контрактники.

Там также отметили, что все населенные пункты, перешедшие под контроль российских вооруженных сил, продолжают жить в обычном режиме. Большинство администраций городов, по договоренности с командованием войск РФ, совместно обеспечивают правопорядок и поддерживают мирную жизнь.

"Россия не начинала военные действия на Украине, Россия их завершает", — заключили в Минобороны.