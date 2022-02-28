28 Февраля 2022
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Политика За рубежом
Коллаж, санкции, график вниз (2022) | Фото: Накануне.RU

США ввели санкции против РФПИ и его главы

США ввели санкции против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и его главы Кирилла Дмитриева.

Меры вводятся с понедельника, 28 февраля, заявил Белый дом.

Кроме того, ЦБ и ФНБ России из-за санкций лишатся доступа к активам в США или активам, номинированным в долларах.

При этом некоторые транзакции, связанные с энергоносителями, будут исключены из-под действия американских санкций, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что США планируют ввести санкционные меры в отношении Банка России. Накануне такие меры уже ввели ЕС и Великобритания.

Теги: сша, рпфи, санкции



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