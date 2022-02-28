Певица Монеточка перенесла тур из-за войны на Украине

Известная певица из Екатеринбурга Монеточка приняла решение перенести свой тур по России из-за военный действий в Украине. В своих соцсетях артистка написала, что в нынешней ситуации у нее не получится радовать публику на концерте.

"Чувствую, что многим нужно отвлечься, но сейчас я не буду отвлекать. Знаю, как важно найти источник спокойствия, но я не смогу им быть, не смогу говорить вам о том, что "жизнь продолжается", потому что для меня она не продолжается. Жизнь остановлена, и нужно много усилий и времени, чтобы восстановить ее. Я буду делать это вместе с вами", - написала в Instagram Монеточка.

Она также добавила, что все купленные билеты будут действительны и на будущие даты, однако желающие могут и сдать их обратно по месту приобретения. Певица также попросила у фанатов понимания, несмотря на возможное разочарование от переноса концертов.



"Сегодня я не могу закрываться от боли и страха, о которых мне пишут слушатели каждый день, и не буду закрываться. Хотя мне часто приходят сообщения о том, как поздно я "заплакала" об этой давно тлеющей беде. Возможно, и правда поздно, но это лучше, чем не заплакать никогда, никогда честно не взглянуть на ужасный мрак, разросшийся там, где место миру", - добавила певица.

Напомним, что тур Монеточки должен был состояться в марте текущего года. В родной город певица могла приехать уже в начале следующего месяца.