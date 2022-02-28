28 Февраля 2022
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Политика В России За рубежом
Олег Тиньков (2020) | Фото: instagram.com/olegtinkov

"Жизнь хрупка, и она у нас единственная": Тиньков выступил против военных действий

Совладелец одного из крупнейших российских банков Олег Тиньков выступил с антивоенным заявлением по поводу ситуации на Украине.

"Мы в Фонде семьи Тиньковых спасаем жизни людей, заболевшими кровяными раками. Закупаем оборудование, обучаем медсестер и помогаем строить трансплантационные центры. Я на себе, дважды почти оказавшись по ту сторону жизни, за последние два года, убедился, как хрупка жизнь! И она у нас единственная! Сейчас, в Украине погибают невинные люди, каждый день, это немыслимо и недопустимо! Государства должны тратить деньги на лечение людей, на исследования победы над раком, а не на войну. Мы против этой войны!" – написал Тиньков в Instagram.

Банк Тиньков входит в России в число системообразующих. Западные финансовые санкции напрямую не коснулись его.

Теги: олег тиньков, заявление, банк



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