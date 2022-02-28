Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин сделал заявление по экономической ситуации в регионе

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал экономическую ситуацию в регионе на фоне введенных в отношении России санкций, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Глава региона дал ряд поручений. В частности, минпромторг должен активизировать работу регионального оперативного штаба по мониторингу цен. Это нужно сделать, так как появились сообщения о том, что уже поднялись либо в ближайшее время повысятся цены на ряд товаров, в том числе на продукты и лекарства. По словам Дмитрия Махонина, важно оперативно анализировать достоверность информации, и, если факты будут подтверждаться – привлекать УФАС, прокуратуру и другие ведомства для проверки законности и обоснованности повышения цен.

Зампредам правительства края Ольге Антипиной и Алексею Чибисову, а также министру строительства Пермского края Андрею Колмогорову поручено организовать встречи с представителями финансовых организаций и бизнес-сообщества, в том числе строительного сектора. Будет обсуждаться реализация проектов с учетом возможного поста цен. План мероприятий необходимо составить до 2 марта.

"Каждый из нас следит за ходом специальной операции по защите Донбасса. Считаю, что в нынешней ситуации нам всем необходимо консолидировать силы и поддержать главу государства в принятых им решениях. Главное, что мы можем сделать сейчас со своей стороны – принять все необходимые меры для сохранения в нашем регионе социальной и экономической стабильности", – подчеркнул губернатор.

Также глава региона подчеркнул, что все проекты в настоящее время реализуются в штатном режиме.

"Мы должны принять максимум мер для того, чтобы жители Пермского края не ощутили на себе последствия санкций, принятых в отношении нашей страны. Кроме того, важно не допустить срыва реализации запланированных проектов развития региона. В целом на сегодня Пермский край обеспечен всем необходимым", – акцентировал Дмитрий Махонин.