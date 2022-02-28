28 Февраля 2022
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Экономика В России
Владимир Путин (2022) | Фото: smotrim.ru

Путин назвал западное сообщество "империей лжи"

Президент России Владимир Путин сегодня провел совещание с экономическим блоком правительства для обсуждения введенных в отношении РФ санкций.

На совещании, начало которого показали прессе, присутствовали премьер-министр РФ Михаил Мишустин, вице-премьеры Алексей Белоусов и Александр Новак, советник президента Максим Орешкин, глава Минфина Антон Силуанов и глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Отсутствовал глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Во вступительном слове президент не стал успокаивать россиян, а лишь с нескрываемым презрением высказался о тех, кто ввел санкции: "Я пригласил вас, чтобы поговорить о вопросах, связанных с экономикой, финансами, имея в виду и те санкции, которые сейчас так называемое западное сообщество, как я его назвал в своем выступлении – империя лжи, пытается реализовать в отношении нашей страны".

Теги: владимир путин, экономика, санкции, кризис



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