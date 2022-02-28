В Челябинской области отменили QR-коды для посещения ТРК и фитнес-центров

В Челябинской области с 1 марта отменяют QR-коды для посещения торгово-развлекательных комплексов, фитнес-центров и баз отдыха. Такое решение принял губернатор Алексей Текслер в связи с улучшением эпидемиологической ситуации по коронавирусу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Теперь QR-коды не потребуются для посещения торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных комплексов, а также иных объектов торговли с площадью торгового зала более 400 кв. метров, для пребывания в пансионатах, санаториях, профилакториях, на базах отдыха и в иных местах отдыха, для входа в парикмахерские, салоны красоты, СПА-салоны, косметические, массажные салоны, солярии, бани, сауны, фитнес-центры, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны и на иные объекты, в которых оказываются подобные услуги.

При этом QR-кодов нужен при посещении культурных и спортивных мероприятий. Ограничения по числу присутствующих на мероприятиях снимаются.

Отменены и рекомендации по переводу на удаленную работу части сотрудников.